Відомий український актор Костянтин Войтенко та чемпіон України з бальних танців Антон Нестерко об'єдналися заради перемоги України у війні. Вони активно волонтерять та збирають гроші для ЗСУ.

Як зізнався актор, зараз він не знімається, адже для нього на сьогоднішній день важливо допомагати захисникам. Крім того, в інтерв'ю для "Сніданку з 1+1" артист розповів, що за цей час йому дякували не лише за допомогу, а й за ролі, які той виконував.

Наразі актор допомагає ЗСУ, закуповує разом із волонтерами та Антоном Нестерком усе необхідне для армії. Як зізнається зірка комедійних серіалів, для нього зараз на першому місці волонтерство і інакше він не може.

"З початку війни я роздумував про те, що вмію. Наприклад, вмію знімати скетчі, якісь позитивні відео. Почав знімати. Але потім я зрозумів, що цього мені не вистачає, адже хочу робити щось своїми руками. Я хочу допомагати та розуміти, що я допомагаю фізично. Тому і обрав волонтерство", - пояснив Костянтин Войтенко.

Актор додав, що зараз кіноіндустрія поставлена ​​на паузу і він не впевнений, коли зйомки почнуться знову, але відчуває, що саме зараз там, де повинен бути. Крім того, фіналіст "Танців зі зірками" вважає, що відзняті комедійні та легкі серіали зараз дуже важливі.

"Я чітко зрозумів, що в мене класна професія. Я в нормальних та класних проектах знімаюся і треба в них зніматися далі. Ось зараз показують проекти зі мною – вони позитивні та піднімають настрій. Зараз людям дуже потрібна ця енергія, потрібен сміх і треба перемикатися ", - упевнений Костянтин Войтенко.

Нагадаємо, фіналіста "Танців зі зірками" Войтенко прорвало на одкровення після розлучення.

Як повідомляла Politeka, Войтенко записав звернення до дружин російських солдатів.

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