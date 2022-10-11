Багато хто підозрює, що кулінар закрутив роман із Златою Огневич, адже вона регулярно залишає під його постами коментарі.

Як повідомляє Politeka.net, телекулінар та переможець "Майстер-Шеф" Євген Клопотенко здобув завісу особистого життя. Шеф-кухар та Євген Клопотенко в інтерв'ю для "ЖВЛ" розповів, що пов'язує його з українською співачкою Златою Огневич.

35-річний кухар зізнався, що мав дівчину, але вони з нею розлучилися.

"У мене була дівчина під час коронавірусу та під час війни. Але зараз уже трохи все змінилося і можливо ми вже з нею не разом. У нас було таке, що ми переїхали до Львова на два місяці, і потім усе змінилося", - розповів Євген Клопотенко.

Багато хто підозрює, що кулінар закрутив роман із Златою Огневич, адже вона регулярно залишає під його постами коментарі. Вони познайомилися в Єгипті минулого Нового року і з тих пір досить близькі. Крім того, їх неодноразово бачили разом.

"У нас просто дуже дружні стосунки і завжди такими були. А вона бере і під кожним постом ставить сердечки і пише коментарі немов провокує", - каже Євген Клопотенко і починає сміятися та червоніє через цю тему.

Як знаменитість додав, зараз його серце зайняте лише кулінарією.

"Я не думаю, що в мене колись будуть нормальні стосунки. Адже мені нудно і набагато цікавіше працювати, робити щось для України", - додав кухар.

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився доступним рецептом ситної страви.