Многие подозревают, что кулинар закрутил роман со Златой Огневич, ведь она регулярно оставляет под его постами комментарии.

Как сообщает Politeka.net, телекулинар и победитель "Мастер-Шеф" Евгений Клопотенко приотрыл завесу личной жизни. Шеф-повар и Евгений Клопотенко в интервью для "ЖВЛ" рассказал, что связывает его с украинской певицей Златой Огневич.

35-летний повар признался, что у него была девушка, но они с ней расстались.

"У меня была девушка во время коронавируса и во время войны. Но сейчас уже немного все изменилось и может быть мы уже с ней не вместе. У нас было такое, что мы переехали во Львов на два месяца, и потом все изменилось", - рассказал Евгений Клопотенко.

Многие подозревают, что кулинар закрутил роман со Златой Огневич, ведь она регулярно оставляет под его постами комментарии. Они познакомились в Египте на прошлый Новый год и с тех пор довольно близки. Кроме того, их не раз видели вместе.

"У нас просто очень дружественные отношения и всегда такими были. А она берет и под каждым постом ставит сердечки и пишет комментарии словно провоцирует", - говорит Евгений Клопотенко и начинает смеяться, а также немного краснеет из-за этой темы.

Как знаменитость добавил, сейчас его сердце занято лишь кулинарией.

"Я не думаю, что у меня когда-то будут нормальные отношения. Ведь мне скучно и намного интереснее работать, делать что-то для Украины", - добавил повар.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

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