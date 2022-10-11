Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Сопонару і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Ірина вирішила зробити пародію на Маргариту Симоньян, розсмішивши українців.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Господи, Іро, я чи телефон з рук не випустила", "Клас, ось це схожість", "Молодець, Іра. Дуже навіть схоже", "А що це за шоу?", "Пояснювальну бригаду прошу в студію, не зрозуміла", "Я з переляку на вас підписалася", "Тільки у неї зачіска в рази гірше виглядає", "Неправдоподібно. Обличчя не блищить", "А ще задню не давати", "Мати рідна, я думаю як ця жінка вилізла мені тут, а це слава Богу не вона”.

Нагадаємо, розпатлана зірка "Жіночого кварталу" Сопонару звернулася до українців

А ще Politeka повідомляла, що Сопонару із "Жіночого кварталу" звернулася до українців за допомогою

Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару розповіла, як їй вдалося стати актрисою.