Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса и звезда проекта "Женский квартал". Знаменитость, как и другие звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала войны звезда отправилась в Лондон, где спасалась от обстрелов. Сейчас артистка снова в Украине и вернулась к своей работе. Не забывает Сопонару и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Ирина решила поболтать с фанатами.

"Спрашивайте, ребята)", - написала звезда, приглашая к разговору.

"Как стала актрисой?", - спросил фанат.

"1. Поступила в театральную студию. 2. Закончила. 3. Начала играть в театре и понемножку сниматься", - написала Сопонару.

"Почему вы решили постричься так коротко? П.С. Вам идет короткое", - написал еще один фанат.

"Спасибо, я говорю, что для того, чтобы обнулиться. Но на самом деле оно отрывалось, пришлось остричь, это больная для меня тема, честно говоря", - написала звезда.

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