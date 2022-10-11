Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Сопонару и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Ирина решила сделать пародию на Маргариту Симоньян, рассмешив украинцев.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Господи, Ира, я чуть ли телефон с рук не выпустила", "Класс, вот это похожесть", "Молодец, Ира. Очень даже похоже", "А что это за шоу?", "Пояснительную бригаду прошу в студию, не поняла", "Я с испуга на вас подписалась", "Только у нее прическа в разы хуже выглядит", "Неправдоподобно. Лицо не блестит", "А еще заднюю не давать", "Мать родная, я думаю как эта женщина вылезла мне здесь, а это слава Богу не она".

Напомним, растрепанная звезда "Женского квартала" Сопонару обратилась к украинцам

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