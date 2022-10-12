Як пише Politeka.net, Оля Полякова – популярна українська співачка, яка має двох дітей – 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже пішла стопами мами у музику і стала солісткою панк-рок гурту. А цього року Маша вирушила вчитися до Лондона. Не забуває донька Полякова і про ТікТок, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Маша поділилася кадрами, де сиділа зі свічкою.

"Будинок - це там, де з 24 лютого ще розкидані зошити з незробленим домашнім завданням, а не десь я зараз", - написала Маша.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"у мене сьогодні день народження і ніхто не привітав мені мама телефон розбила у мене синець під оком мій день народження зіпсований", "зараз у моїй кімнаті живе тато, тому що вона ближче до підвалу. Ліжко вивезли і більшість частин речей розкидані", " Я пам'ятаю, як завела будильник на 6 ранку, щоб доробити дискретку перед модулем...", "у мене вони там розкидані...".

Нагадаємо, донька Полякової у кашкеті та в окулярах вразила стильною цибулею в Лондоні .

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