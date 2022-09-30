Дочь Оли Поляковой Маша показала себя и рассказала, почему решила учиться в Лондоне и покинула Украину.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - Машу и Алису. 17-летняя Маша недавно закончила школу и уже поступила на учебу в Лондон. Маша решила пойти по стопам мамы и даже стала солисткой молодежной панк-рок группы. Не забывает дочь Поляковой и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.

"Жду на вопросы о Лондоне", - написала Маша.

"Как тебе учеба, все удается. Почему именно решила поступать за границу? На кого ты учишься?", - спросил фанат.

"Учеба еще не началась, а за границу поступила потому, что хотела лучшее образование", - написала Маша.

После этого звезда пожаловалась на лондонскую погоду.

"Что я могу вам сказать. Я ненавижу лондонскую погоду. Во-первых, что этот чертов дождь. А во-вторых, типа, я такая в юбке, потому что у нас тепло, минут 15 назад, а теперь холодно и я не могу передать, как тут сейчас холодно", - сказала Маша.

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