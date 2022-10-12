Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - популярная украинская певица, у которой есть двое детей - 17-летняя Маша и 11-летняя Алиса. Старшая дочь уже пошла по стопам мамы в музыку и стала солисткой панк-рок группы. А в этом году Маша отправилась учиться в Лондон. Не забывает дочь Поляковой и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Маша поделилась кадрами, где сидела со свечкой.

"Дом - это там, где с 24 февраля еще разбросаны тетради с несделанным домашним заданием, а не где я сейчас", - написала Маша.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"у меня сегодня день рождения и никто не поздравил мне мама телефон разбила у меня синяк под глазом мой день рождения испорчен", "сейчас в моей комнате живет папа, потому что она ближе к подвалу. кровать вывезли и большинство частей вещей разбросаны", "Я помню как завела будильник на 6 утра, чтобы доделать дискретку перед модулем…", "у меня они там разбросаны...".

Напомним, дочь Поляковой в фуражке и в очках впечатлила стильным луком в Лондоне

Также Politeka сообщала, что дочь Поляковой порадовала хорошей новостью

А еще Politeka писала, что дочь Поляковой честно ответила, почему не стала учится в Украине



