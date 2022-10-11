Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар, який судить "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого зірка зайнявся організацією благодійних вечерь та пише з колегою Ольгою Мартинівською книгу про українську кухню. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася фотографією, де показала свою руку. Як можна помітити, зірка мала в руці крапельницю.

"Доброго ранку", - написала Ярославський, не пояснив, що з ним сталося.

А до цього зірка привітала українців із Днем Незалежності.

"Нашій історії більше тисячі років і за цей час українська душа не змінилася і не померла. Вона - мирна і працьовита миттєво відроджується в козацьку - відважну і незламну, щоб відстояти нашу волю. Так було за часів Київської Русі, Української козацької держави, Гетьманщини, УНР так зараз і буде завжди.

Цього року на День Незалежності України я думаю про тих, хто не дожив до сьогоднішнього свята. Ми завжди пам'ятатимемо і помстимося! Мене переповнює гордість за мій народ! Бажаю нам перемоги та миру!", - написав Володимир.

Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" поділився новим рецептом і розбурхав українців кадрами.

А ще Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" поділився рецептом ідеальної шаурми.

Також Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" показав рецепт соусу, який змінить смак будь-якої страви.



