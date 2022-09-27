Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который также судит проект "Мастер Шеф". Звезда после начала полномасштабного вторжения занялся организацией благотворительных ужинов, а также пишет книгу об украинской кухне с коллегой Ольгой Мартыновской. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где активно делится не только вкусными рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз звезда в сторис решил заинтриговать своей новой поездкой.

"Привет, а знаете где это?", - спросил Ярославский, показывая вид на телевышку.

"Доброе утро, Тбилиси. Так были в привате те, кто вчера правильно написал, что то за место на фотографии. Тбилиси. Фуникулер", - написал Владимир.

Также звезда добавил, что он приехал в Грузию, чтобы организовать благотворительный ужин, с которого деньги пойдут на помощь Украине.

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