Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который судит "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля звезда занялся организацией благотворительных ужинов и пишет с коллегой Ольгой Мартыновской книгу об украинской кухне. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделился фото, где показал свою руку. Как можно заметить, у звезды была в руке капельница.

"Доброе утро", - написала Ярославский, не объяснил что с ним произошло.

А до этого звезда поздравил украинцев с Днем Независимости.

"Нашей истории больше тысячи лет и за это время украинская душа не изменилась и не умерла. Она - мирная и трудолюбивая в мгновение ока возрождается в казацкую - отважную и несокрушимую, чтобы отстоять нашу волю. Так было во времена Киевской Руси, Украинского казацкого государства, Гетманщины, УНР, так сейчас и будет всегда.

В этом году в День Независимости Украины я думаю о тех, кто не дожил до сегодняшнего праздника. Мы всегда будем помнить и отомстить! Меня переполняет гордость за мой народ! Желаю нам победы и мира!", - написал Владимир.

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