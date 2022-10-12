Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який переміг на "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами рецептами, а також особистими кадрами.

А цього разу знаменитість розповів, де мешкає, поділившись

"Тепер ви знаєте, де я живу. Хоча у такій ситуації я не думаю, що хтось хотів би тут жити", - написав Клопотенко.

"Розкажу вам таємницю. Я живу біля генштабу, вокзалу та ТЕЦ", - сказав Клопотенко.

До цього Євген поділився кадрами, де був поряд із батьками.

"Це я маленький з батьками. Один із найтепліших моїх спогадів того часу - як я готував з мамою. Досі пам'ятаю, що це було пісочне печиво. Пам'ятаю ті формочки сердець-сонячок-трикутників. Пам'ятаю, як я любив вирізати з тіста "Це не та історія, яка сформувала мене як кухаря. Але це та історія, яка гріє мене зараз, навіть через 30 років. І ось сиджу я вже у свої майже 36, гризу пісочне печиво і відчуваю багато кохання", - поділився Клопотенко.

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