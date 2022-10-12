"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, в какой он опасности живет, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанатами рецептами, а также личными кадрами.

А в этот раз знаменитость рассказал, где обитает, поделившись

"Теперь вы знаете, где я живу. Хотя в такой ситуации я не думаю, что кто-то хотел бы тут жить", - написал Клопотенко.

"Расскажу вам тайну. Я живу возле генштаба, вокзала и ТЭЦ", - сказал Клопотенко.

До этого Евгений поделился кадрами, где был рядом с родителями.

"Это я маленький с родителями. Одно из самых теплых моих воспоминаний того времени – как я готовил с мамой. До сих пор помню, что это было песочное печенье. Помню те формочки сердечек-солнышек-треугольников. Помню, как я любил вырезать из теста. Это не та история, которая сформировала меня как повара. Но это та история, которая греет меня сейчас, даже 30 лет спустя. И вот сижу я уже в свои почти 36, грызу песочное печенье и испытываю много любви", - поделился Клопотенко.

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