Ольгу Сумську засудили за участь у виставі "Майстер та Маргарита" російського режисера, де грали російські актори.

Знаменита актриса Ольга Сумська нарвалася на хейт у Мережі. Сумську засудили за участь у виставі "Майстер та Маргарита" російського режисера Валерія Біляковича. Крім того, багато її колег теж не змогли зрозуміти рішення артистки.

В інтерв'ю "Гончарова Подкаст" вона розповіла, що вирішила після цього хейта.

Актриса відповіла на критику і розповіла, що у виставі, яку покажуть у європейських містах, задіяні українські актори та артист із Латвії Івар Калниньш. Він засудив військові злочини росії в Україні і відмовився від роботи в країні-агресорі. Також частина коштів від гастролей піде на допомогу ЗСУ.

"Де ще так можуть ганьбити, як не в рідній країні, не розібравшись? З якою насолодою наші земляки пишуть найстрашніші слова на мою адресу та моїм близьким. За що? А хіба Булгаков не критикував у своєму геніальному романі радянські часи та їх потворних вождів "Хіба не народився в Києві? Хіба Булгакова не залишили у шкільній програмі?", - зазначала Ольга Сумська.

Але за це отримала ще більше хейту у свій бік. Тому Ольга Сумська ухвалила остаточне рішення про спектакль.

"Я відстоювала можливість, завдяки якій ми могли зібрати певну суму. Минулого року були заплановані ці гастролі. Одна актриса мені написала: "Оля відмовляйся, це криваві гроші". Я свою участь скасувала одразу у цих гастролях. Я приймаю засудження суспільства. Я відчула, що цей збір неправильний", - прокоментувала актриса.

Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка з Сумською, зірка відповіла.