Ольгу Сумскую осудили за участие в спектакле "Мастер и Маргарита" российского режиссера, где играли российские актеры.

Знаменитая актриса Ольга Сумская нарвалась на хейт в Сети. Сумскую осудили за участие в спектакле "Мастер и Маргарита" российского режиссера Валерия Биляковича. Кроме того, многие ее коллеги тоже не смогли понять решения артистки.

В интервью "Гончарова Подкаст" она рассказала, что решила после этого хейта.

Актриса ответила на критику и рассказала, что в спектакле, который покажут в европейских городах, задействованы украинские актеры и артист из Латвии Ивар Калныньш. Он осудил военные преступления рф в Украине и отказался от работы в стране-агрессоре. Также часть средств от гастролей пойдет на помощь ВСУ.

"Где еще так могут позорить, как не в родной стране, не разобравшись? С каким наслаждением наши земляки пишут самые страшные слова в мой адрес и моим близким. За что? А разве Булгаков не критиковал в своем гениальном романе советские времена и их безобразных вождей? Разве не родился в Киеве? Разве Булгакова не оставили в школьной программе?", — отмечала Ольга Сумская.

Но за это получила еще больше хейта в свою сторону. Потому Ольга Сумская приняла окончательное решение о спектакле.

"Я отстаивала возможность, благодаря которой мы могли собрать определенную сумму. В прошлом году были запланированы эти гастроли. Одна актриса мне написала: "Оля отказывайся, это кровавые деньги". Я свое участие отменила сразу в этих гастролях. Я принимаю осуждение общества. Я почувствовала, что этот сбор неправильный", — прокомментировала актриса.

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.