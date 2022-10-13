Телеведучий та актор Юрій Горбунов показав діалог двох героїв із фільму "Киянка", який був знятий ще 1958 року.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий та актор Юрій Горбунов з перших днів вторгнення росії в Україну волонтерить та бере участь у благодійних концертах. Крім того, він активно веде свій блог, де розповідає про те, що відбувається в Україні, і висміює окупантів.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував шматочок відео зі старого фільму. Як вважає телеведучою, те, що відбувається в ньому, може статися на росії.

Зокрема, Юрій Горбунов показав діалог двох героїв з фільму "Киянка", який було знято ще 1958 року. Там один з персонаж говорить, що російська імперія розпалася і це факт, який неможливо змінити.

"Вся росія повзе швами, як старий жупан. Росії кінець, дай Боже, щоб залишилося хоч Московське князівство. А наша вільна Україна розкинеться від Дунаю до Дніпра, від Карпат до Каспійського моря. Кубань і Бессарабія увійдуть до нашої країни", - розповідає своєму племіннику дядечко.

Користувачі мережі почали активно залишати коментарі під відео, яке Юрій Горбунов показав. Багато хто висміював росіян і говорив, щоб вони готувалися саме до такого майбутнього: "Таке майбутнє цілком імовірно, що чекає на рашку після нападу на нас", "Рашкостан, вам час учити українську", "Вау, щось знали ще тоді", " Як влучно помічено. Це пророчі слова. Слава Україні. Слава ЗСУ. Боже бережи наших захисників", "Його слова, і до Бога".

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