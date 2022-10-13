Телеведущий и актер Юрий Горбунов показал диалог двух героев из фильма "Киянка", который был снят еще в 1958 году.

Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов с первых дней вторжения россии в Украину волонтерит и учавствует в благотворительных концертах. Кроме того, он активно ведет свой блог, где рассказывает о происходящем в Украине и высмеивает оккупантов.

На своей странице в Instagram он опубликовал кусочек видео из старого фильма. Как считает телеведущей происходящее в нем может случиться на россии.

В частности, Юрий Горбунов показал диалог двух героев из фильма "Киянка", который был снят еще в 1958 году. Так, один из персонажей говорит, что российская империя расспалась и это факт, который невозможно изменить.

"Вся россия ползет по швам, как старый жупан. России конец, дай Бог, чтобы осталось хоть Московское княжество. А наша свободная Украина раскинется от Дуная до Днепра, от Карпат до Каспийского моря. Кубань и Бессарабия войдут в нашу страну", - рассказывает своему племяннику дядюшка.

Пользователи сети начали активно оставлять комментарии под видео, которое Юрий Горбунов, показал. Многие высмеивали россиян и говорили, чтобы они готовились именно к такому будущему: "Такое будущее вполне вероятно, что это ждет рашку после нападения на нас", "Рашкостан, вам пора учить украинский", "Вау, что-то знали ещё тогда", "Как метко подмечено. Это пророческие слова. Слава Украине. Слава ВСУ. Боже храни наших защитников ", "Его слова, и к Богу".

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

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