Як пише Politeka.net , Святослав Вакарчук - відомий український співак, який є лідером гурту "Океан Ельзи", підтримує наших воїнів, активно виступає для допомоги ЗСУ та постраждалим від обстрілу українцям. Артист також намагався уявити пісні гурту якнайчастіше.

Гурт разом із Вакарчуком святкував 28-річчя, тому в мережі також з'явилися добірку різних пісень. Потрапили у добірку й недооцінені пісні виконавця, які слід переслухати багатьом.

«Дякую всім за океан привітань сьогодні! З вірою в майбутнє та ЗСУ, до зустрічі на стадіонних концертах у рідній країні ♥️ @liroomcomua, дякую за зворушливий матеріал» - висловився Вакарчук.

У мережі одразу позитивно відреагували:

«ОЕ - назавжди 👏; Вітаю! 💖🇺🇦; Вітаю 🎉; Дякую вам за вашу працю! 🙏; Happy Birthday Sir 💙; Ласкаво! Сила 🔥; Натхнення у творчості🥂❤️; Дякую за те, що робили все для популяризації української музики на півдні з мого дитинства ❤️; Найкраща музика найкращої у світі країни! Дякую за те що ви є!".

Раніше Святослав Вакарчук зробив селфі на мосту, до якого потрапили російські окупанти у Києві.

"Ніхто і ніколи не зруйнує міст між серцями та душами українців!" - написав Вакарчук під фото.

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