Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский певец, который является лидером группы "Океан Эльзы", подерживает наших воинов, активно выступает для помощи ВСУ и пострадавшим от обстрелов украинцам. Артист также старался представить песни группы как можно чаще.
Группа вместе с Вакарчуком праздновала 28-летие, поэтому в сети также появились подборку разных песен. Попали в подборку и недооцененные песни исполнителя, которые следует переслушать многим.
«Спасибо всем за океан поздравлений сегодня! С верой в будущее и ВСУ, до встречи на стадионных концертах в родной стране ♥️ @liroomcomua, спасибо за трогательный материал» - высказался Вакарчук.
В сети сразу позитивно отреагировали:
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«ОЭ – навсегда👏; Приветствую!!! 💖🇺🇦; Поздравляю 🎉; Благодарю вас за ваш труд! 🙏; Happy Birthday Sir 💙; Добро!!! Сила🔥; Вдохновения в творчестве🥂❤️; Спасибо за то, что делали все для популяризации украинской музыки на юге с моего детства ❤️; Лучшая музыка лучшей в мире страны! Спасибо за то, что вы есть!».
Ранее Святослав Вакарчук сделал селфи на мосту, в который попали российские оккупанты в Киеве.
"Никто и никогда не разрушит мост между сердцами и душами украинцев!", - написал Вакарчук под фото.
Напомним, Вакарчук из "Океан Эльзы" "захватил" дух мощнейшими кадрами
А еще Politeka писала, что в честь Вакарчука назвали улицу во Львове, украинцы ликуют
Также Politeka сообщала, что Вакарчук из "Океана Эльзы" устроил концерт на скамейке перед разрушенными зданиями