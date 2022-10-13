Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский певец, который является лидером группы "Океан Эльзы", подерживает наших воинов, активно выступает для помощи ВСУ и пострадавшим от обстрелов украинцам. Артист также старался представить песни группы как можно чаще.

Группа вместе с Вакарчуком праздновала 28-летие, поэтому в сети также появились подборку разных песен. Попали в подборку и недооцененные песни исполнителя, которые следует переслушать многим.

«Спасибо всем за океан поздравлений сегодня! С верой в будущее и ВСУ, до встречи на стадионных концертах в родной стране ♥️ @liroomcomua, спасибо за трогательный материал» - высказался Вакарчук.

В сети сразу позитивно отреагировали:

«ОЭ – навсегда👏; Приветствую!!! 💖🇺🇦; Поздравляю 🎉; Благодарю вас за ваш труд! 🙏; Happy Birthday Sir 💙; Добро!!! Сила🔥; Вдохновения в творчестве🥂❤️; Спасибо за то, что делали все для популяризации украинской музыки на юге с моего детства ❤️; Лучшая музыка лучшей в мире страны! Спасибо за то, что вы есть!».

Ранее Святослав Вакарчук сделал селфи на мосту, в который попали российские оккупанты в Киеве.

"Никто и никогда не разрушит мост между сердцами и душами украинцев!", - написал Вакарчук под фото.

Напомним, Вакарчук из "Океан Эльзы" "захватил" дух мощнейшими кадрами

А еще Politeka писала, что в честь Вакарчука назвали улицу во Львове, украинцы ликуют

Также Politeka сообщала, что Вакарчук из "Океана Эльзы" устроил концерт на скамейке перед разрушенными зданиями