Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила фоловерів новою модною фотосесією, яку влаштувала у укритті.

Схоже, Даша запланувала зйомку у Києві і відповідно нарядилася для неї, але розпочалася повітряна тривога. Однак вона не засмутилася і влаштувала фотосесію прямо на підземному паркуванні. Перед камерою блогерка з'явилася в образі тотал-блек – на ній короткі шкіряні шорти, водолазка та довгий плащ, а завершують образ ботфорти на шпильках. Волосся дівчини зібрано в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж та темні окуляри.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Mood: повітряна тривога". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото дівчини: "Яка ви красива", "Гарні фото. Слава Богу, що ви не відчули прильотів на собі", "Це пожежа", "Красуня", "Боже, яка ж ти красуня", "Дуже красиво", "Нереально крутий і правильний піст. Тільки так потрібно реагувати на повітряну тривогу", "Стильна красуня", "З тобою на парковці, безпечно та красиво", "Ого, яка ніжка", "Шикарна".

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