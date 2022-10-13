Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новой модной фотосессией, которую устроила в укрытии.

Похоже, Даша запланировала съемку в Киеве и соответственно нарядилась для нее, но началась воздушная тревога. Однако, она не расстроилась и устроила фотоссесию прямо на подземной парковке. Перед камерой блогерша появилась в образе тотал-блек – на ней короткие кожаные шорты, водолазка и длинный плащ, а завершают образ ботфорты на шпильках. Волосы девушки собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж и темные очки.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Mood: воздушная тревога". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото девушки: "Какая вы красивая", "Красивые фото. Слава Богу, что вы не почувствовали прилетов на себе", "Это пожар", "Красотка", "Боже, какая же ты красотка", "Очень красиво", "Нереально крутой и правильный пост. Только так нужно реагировать на воздушную тревогу", "Стильная красотка", "С тобой на парковке, безопасно и красиво", "Ого, какая ножка", "Шикарная".

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