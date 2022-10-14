Артистка Ганна Кошмал опублікувала фото, на якому позує у сміливому вбранні та розповіла про боротьбу з хейтом.

Як повідомляє Politeka.net, українська актриса та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал поділилася, як справляється з інформаційною боротьбою, яка також зараз важлива. Пост присвячений цій темі артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Анна Кошмал наголосила, що у такий час важливо зберігати здоровий глузд. Вона напрацювала імунітет до образ, погроз і беззмістовних статей, які не мають жодного зв'язку з реальністю. У цьому їй допомогла книга Мігеля Руїса "Чотири угоди".

Автор закликає не сприймати на власний рахунок образи, і в жодному разі не приймати їх близько до серця. Також він закликав не забувати, що всі люди брешуть і всі недосконалі. Потрібно залишатися завжди щирим із собою і говорити собі правду, хоча це може бути досить болючим.

"Якщо хтось ставиться до вас без любові та поваги, вважайте благом, якщо така людина піде з вашого життя", - доповнив Мігель Руїс. Саме постулатами цього автора і користується Анна Кошмал.

Крім того, артистка опублікувала фото, на якому позує у сміливому вбранні: гарна блузка з цікавим асиметричним кроєм та довга спідниця з високим вирізом - чудово підкреслили красу української актриси.

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