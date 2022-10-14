Артистка Анна Кошмал опубликовала фото, на котором позирует в смелом наряде и рассказала о борьбе с хейтом.

Как сообщает Politeka.net, украинская актриса и звезда сериала "Свати" Анна Кошмал поделилась, как справляется с информационной борьбой, которая также сейчас важна. Пост посвященный этой теме артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Анна Кошмал отметила, что в такое время важно сохранять здравый смысл. Она наработала иммунитет к оскорблениям, угрозам и бессодержательным статьям, не имеющим никакой связи с реальностью. В этом ей помогла книга Мигеля Руиса "Четыре Согласования".

Автор призывает не воспринимать на собственный счет оскорбления, и ни в коме случае не принимать их близко к сердцу. Также он призвал не забывать, что все люди врут и все несовершенны. Нужно оставаться всегда исренним с собой и говорить себе правду, хотя это может быть достаточно болезненно.

"Если кто-то относится к вам без любви и уважения, сочтите благом, если такой человек уйдет из вашей жизни", - дополнил Мигель Руис. Именно постулатами этого автора и пользуется Анна Кошмал.

Кроме того, артистка опубликовала фото, на котором позирует в смелом наряде: красивая блузка с интересным ассиметрическим кроем и длинная юбка с высоким вырезом -прекрасно подчеркнули красоту украинской актрисы.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

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