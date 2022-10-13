Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який є зіркою шоу "Маска". Знаменитість одружений з нотаріусом Христиною, з якою офіційно перебуває у відносинах з 2020 року. Але останнім часом у пари не все так гладко. Сім'я не тільки не з'являється разом, а й часто буває у різних містах, а то й країнах. Телеведучий Слава Дьомін зазначив, що у пари криза, але поки що справа до розлучення не доходить. Христина, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу зірка показала, яка пропозиція їй надійшла.

"Привіт, захоплююся тобою і хочу запросити до ресторану в Києві чи десь у Європі. Скажи, коли будеш вільна? Можемо у Варшаві, наприклад, у ці вихідні... Переліт за мій рахунок. Зустрінемось як друзі?", - написав. Христина чоловік.

"Оце Джек Пот...", - написала у відповідь дружина Володимира.

Нагадаємо, дружина Остапчука блиснула стильним чином та поділилася особистим .

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