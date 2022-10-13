Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, кто ее позвал на свидание, поделившись с фанами.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который является звездой шоу "Маска". Знаменитость женат на нотариусе Кристине, с которой официально состоит в отношениях с 2020 года. Но в последнее время у пары не все так гладко. Семья не только не появляется вместе, но и часто бывает в разных городах, а то и странах. Телеведущий Слава Демин отметил, что у пары кризис, но пока дело до развода не доходит. Кристина, как и звездный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз звезда показала, какое предложение ей поступило.

"Привет, восхищаюсь тобой и хочу пригласить в ресторан в Киеве или где-то в Европе. Скажи, когда будешь свободна? Можем в Варшаве, например, в эти выходные... Перелет за мой счет. Встретимся как друзья?", - написал Кристине мужчина.

"Вот это Джек Пот...", - написала в ответ жена Владимира.

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