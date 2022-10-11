Как сообщает Politeka.net, в начале сентября появились слухи, что Владимир Остапчук разошелся со второй женой Кристиной Горняк. Блогерша лишь подогрела эти догадки, объявив, что свой 36-й день рождения отпраздновала с подругами, а не с любимым. Она получила много поздравлений от них и также пользователей сети.



На своей странице в Instagram она поблагодарила за поздравления, но попросила украинцев о помощи.

"Спасибо всем, кто вчера всетаки пытался сделать мне праздник. Каждого своего человека я очень люблю и благодарю Бога, что они у меня есть. Но реалии очень трагичны. Потому спасибо каждому за теплые слова, и я буду очень благодарна за ваш вклад в нашу победу", - написала Кристина Горняк.

В частности, жена телеведущего Владимира Остапчука открыла сбор средств для защитников ВСУ, которые находятся на Донецком направлении. Им нужны противогазы.

"Я очень хочу вас попросить. Морская пехота, которая находится сейчас в аду на Донецком направлении, их 180 людей, пока только купили 40 комплектов. Очень прошу долучиться. Это будет лучшим подарком для меня, если вы поддержите наших защитников. Номер счета: 5375-4112-0076-7262", - попросила Кристина Горняк.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.