Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемагала на шоу "Танці зі зірками", а потім була навіть гостьовою суддею проекту, посварившись із примою-балериною Катериною Кухар під час шоу. А після початку повномасштабного вторгнення Ілона вирушила з дітьми до Італії. Але все ж таки Гвоздєва зважилася повернутися в Україну, возз'єднавшись зі своїм чоловіком. Зірка зізналася в одному зі своїх інтерв'ю, що чоловік у неї дуже ревнивий.
Не забуває Ілона і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Гвоздєва поділилася відео де показала свою красу.
На кадрах Ілона задерла ніжку та підняла сукню, дозволяючи оцінити її розкішну фігуру. Після цього зірка витяглася перед вікном, вражаючи красою.
Фанати поставили сотні лайків та написали кілька коментарів:
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