Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая побеждала на шоу "Танці з зірками", а потом была даже гостевой судьей проекта, повздорив с примой-балериной Екатериной Кухар во время шоу. А после начала полномасштабного вторжения Илона отправилась с детьми в Италию. Но все же Гвоздева решилась вернуться в Украину, воссоединившись со своим супругом. Звезда призналась в одном из своих интервью, что муж у нее очень ревнивый.

Не забывает Илона и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Гвоздева поделилась видео, где показала свою красоту.

На кадрах Илона задрала ножку и приподняла платье, позволяя оценить ее роскошную фигуру. После этого звезда вытянулась перед окном, впечатляя красотой.

Фанаты поставили сотни лайков и написали несколько комментариев:

"Какие красивые мышцы", "Такая красивая, Слава Украине".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" в тонком платье восхитила черно-белой фотосессией

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