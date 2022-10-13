Ведучий "Орла і Решки" Коля Серга постав у національному образі - з козацьким "олеседцем" на голові.

Як повідомляє Politeka.net, днями український співак та учасник культурного десанту Коля Серга, який дає концерти українським військовим та мешканцям деокупованих територій, зважився на сміливе перетворення. У новому образі артист з'явився в ефірі ТСН .

Зокрема, ведучий "Орла та Рішки" Коля Серга постав у національному образі – з козацьким "олеседцем" на голові – і анонсував вихід нової пісні. Крім того, на ньому був жупан та вишиванка з геометричним орнаментом червоно-чорного кольору.

"Справа в тому, що зараз ми якраз приїхали до штабу до Києва, завтра вже виїжджаємо на деокуповані території. І поки є час, знімаємо кліп на наступну пісню, яка називається "Молитва", – пояснив учасник культурного десанту Коля Серга свою зачіску та національний образ загалом.

Варто зазначити, що образ прийшовся користувачам мережі до смаку і вони залишили компліменти для артиста: " Це буде тренд . Тарас Бульба форева " , "Ось так трансформація ! " , "Микола ти найкращий у такому образі!", "Микола, тобі український образ дуже підходить".

Нагадаємо, що Коля Сєрга та Даніель Салем терміново звернулися до українців.

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