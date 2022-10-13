Как сообщает Politeka.net, на днях украинский певец и участник культурного десанта Коля Серга, который дает концерты украинским военным и жителям деоккупированных территорий, решился на смелое преображение. В новом образе артист предстал в эфире ТСН.
В частности, ведущий "Орла и Решки"Коля Серга предстал в национальном образе – с казацким "олеседцем" на голове – и анонсировал выход новой песни. Кроме того, на нем был жупан и вышиванка с геометричным орнаментом красно-черного цвета.
"Дело в том, что сейчас мы как раз приехали в штаб в Киев, завтра уже выезжаем на деоккупированные территории. И пока есть время, снимаем клип на следующую песню, которая называется "Молитва", – объяснил участник культурного десанта Коля Серга свою прическу и национальный образ в целом.
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Стоит отметить, что образ пришелся пользователям сети по вкусу и они оставили комплименты для артиста: "Это будет тренд. Тарас Бульба форэва", "Вот так трансформация!", "Какие у нас настоящие мужчины", "Красавчик, как из фильма", "Николай ты лучший в таком образе!", "Николай, тебе украинский образ очень подходит".
Напомним, Коля Серга и Даниэль Салем срочно обратились к украинцам.
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