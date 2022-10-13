Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук - відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор", де фрагмент із її прослуховуванням облетів весь Інтернет. Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим, а цього разу розповіла історію про українського військового.

"Всім привіт. Хочу розповісти дуже цікаву історію, не те щоб вона дуже дивна чи щось таке, вона дуже приємна. Учора, коли я їхала з Варшави до Києва, мене зупинили на КПП, поліцейський попросив мене підвезти чоловіка – військового. Підвезти Я погодилася, але було трохи дивно, бо напевно чоловікові краще і цікавіше їхати з чоловіком, вони б там розмовляли про щось. я повинен?". Я така дивлюся на нього і кажу: "Ви що, прикалюєтеся, звичайно нічого". Він такий зриває з куртки шеврон, я так думаю, це так називається, з емблемою та назвою батальйону і дарує мені", - Сказала Аїда і показала свій подарунок.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук поділилася радісною новиною та вразила виглядом

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Х-Фактора" Ніколайчук змусила ловити на собі захоплені погляди на вулиці

Також Politeka писала, що зірка "Х-Фактора" Ніколайчук залишає Україну, співачка приголомшила заявою