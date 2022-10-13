Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Х-Фактор", где фрагмент с ее прослушиванием облетел весь Интернет. Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, а в этот раз рассказала историю об украинском военном.

"Всем привет. Хочу рассказать очень интересную историю, не то чтобы она очень странная или что-то такое, она очень приятная. Вчера, когда я ехала из Варшавы в Киев, меня остановили на КПП, полицейский попросил меня подвезти мужчину - военного. Подвезти в Киев. Я согласилась, но было немного странно, потому что наверное мужчине лучше и интересней ехать с мужчиной, они бы там разговаривали о чем-то. Но я согласилась, мы поехали, когда приехали в пункт назначения, он меня спрашивает: "Что я должен?". Я такая смотрю на него и говорю: "Вы что, прикалываетесь, конечно ничего". Он такой срывает с куртки шеврон, я так думаю, это так называется, с эмблемой и названием батальона и дарит мне", - сказала Аида и показала свой подарок.

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