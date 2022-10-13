Українці коментували посаст ведучої Лесі Нікітюк та зазначали, що повністю з нею згодні.

Як повідомляє Politeka.net, українська блогерка та ведуча Леся Нікітюк із самого вторгнення росії в Україну займається волонтерством і збирає гроші на допомогу ЗСУ. На своїй сторінці в Instagram зірка українського телебачення поділилася щасливою новиною та подякувала українцям за допомогу.



Леся Нікітюк уже засипає підписників барвистими фото та відео з різних куточків України та Європи, куди їздить у рамки зйомок. Цього разу вона опинилася у Хмельницькому, де мешкають її батьки та вирішила звернутися до українців.

"Просто хочу подякувати всім за донати... вже стільки місяців ми робимо дивовижні речі разом. Тримаємося і продовжуємо консервувати з подвійною силою. Найкраща нація у світі", - заявила Леся Нікітюк.

На фото співачка позувала в саду, із банкою закруток у руці. Перед камерою телеведуча красується у сміливому вбранні, яке поєднує тренди 90-х. Так, на Лісі - курточка оверсайз синього кольору з нашитими в області грудей кишенями, а як головний аксесуар - сонцезахисні окуляри в подовженій оправі.

Українці коментували пост ведучої та зазначали, що повністю з нею згодні: "З Божою допомогою, допоможу вам навіть на відстані", "Слава Україні, Ви велика молодець", "Матимемо чим дрони збивати", "З такими людьми як у нас - перемога невідворотна!", "Таку націю ніхто і ніщо не зможе здолати".

Нагадаємо, що Нікітюк показала, як виглядає після походу до косметолога.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк публічно висміяла невігластво окупантів після поїздки розбитими містами.

Також Politeka писала, що Нікітюк засвітилася із загадковим чоловіком на набережній, Астаф'єва вигукнула.