Украинцы комментировали пост ведущей Леси Никитюк и отмечали, что полностью с ней согласны.

Как сообщает Politeka.net, украинская блоггерша и ведущая Леся Никитюк с самого вторжения россии в Украину занимается волонтерством и собирает деньги на помощь ВСУ. На своей странице в Instagram звезда украинского телевидения поделилась счастливой новостью и поблагодарила украинцев за помощь.



Леся Никитюк уже засыпает подписчиков красочными фото и видео с разных уголков Украины и Европы, куда ездит в рамкам съемок. В этот раз она оказалась в Хмельницком, где проживают ее родители и решила обратиться к украинцам.

"Просто хочу поблагодарить всех за донаты… уже столько месяцев мы делаем удивительные вещи вместе. Держимся и продолжаем консервировать с двойной силой. Лучшая нация в мире", - заявила Леся Никитюк.

На фото певица позировала в саду, с банкой закруток в руке. Перед камерой телеведущая красуется в смелом наряде, который сочетает в себе тренды 90-х. Так, на Лесе – курточка оверсайз синего цвета с нашитыми в области груди карманами, а на в качестве главного аксессуара - солнцезащитные очки в удлиненной оправе.

Украинцы комментировали пост ведущей и отмечали, что полностью с ней согласны: "С Божьей помощью,помогу вам даже на расстоянии", "Слава Украине, Вы великая молодец", "Будем иметь чем дроны сбивать", "С такими людьми как у нас - победа неотвратимая!", "Такую нацию никто и ничто не сможет одолеть".

Напомним, что Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.

Как сообщала Politeka, Никитюк публично высмеяла невежество оккупантов после поездки по разбитым городам.

Также Politeka писала, что Никитюк засветилась с загадочным мужчиной на набережной, Астафьева воскликнула.