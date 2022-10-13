Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала дивне фото, а у підписі до нього вибухнула гнівною посадою до хейтерів.

У своєму посланні Слава провела тонку аналогію, суть якої в тому, що людина, яка не розуміється на проблемі, не повинна пхати в неї свій ніс. Це співачка пояснила на прикладі – якщо людина не має медичної освіти, вона не може бути психологом і "колупатися в голові" іншої людини. За словами артистки, так само і з шоу-бізнесом.

"Психолог чи психіатор? Чи може людина, яка не має медичної освіти, колупатися в голові? Ні! Ні! Ні! І ще раз НІ! Сорян, але ви не патологоанатом! Є біохімічні процеси і їх потрібно, як мінімум, розуміти. Є гормональні збої і вони теж мають бути, як мінімум, зафіксовані та вивчені. А для цього давайте закінчимо, хоч один медичний заклад, де про це вам розкажуть. Все інше – ви не лікуєте, а калічыце. Суб'єктивно об'єктивне! Людина без медичної освіти не може колупатися в голові, обґрунтовуючи це своїм досвідом із туалетного паперу! Наш шоу-бізнес зараз – дно! Таке саме! І проблема, що ми це все розуміємо, але приймаємо! Ні слова про музику, а лише спекуляція на трагедії. Вибачте, що російською! І мені ПО@уй, що ви писатимете, бо мізків зрозуміти - вистачить у всіх, а визнати цей факт через рамки ні!", - напсіала Камінська.

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