За словами Колі Серги, він робитиме все можливе, щоб підтримати бойовий та патріотичний дух мешканців.

Як повідомляє Politeka.net, український співак та учасник культурного десанту Коля Серга, який дає концерти українським військовим та мешканцям деокупованих територій, розповів про шок, який зазнав поспілкувавшись із місцевим, яких звільнили на окупованих територіях. Подробицями артист поділився в ефірі телемарафону.

Зірка "Орел і Решка" зізнався, що не всі мешканці, які були півроку в окупації, розуміють, хто ворог. Коля наголосив, що російська пропаганда певною мірою вплинула на людей.

"Коли ми їхали туди, нам сказали, що дуже високий відсоток проросійськи налаштованих людей. Ми колись приїхали туди і почали спілкуватися, ми зрозуміли, що ця статистика базується на тому, що півроку люди були під тотальною окупацією. Ми знаємо, наскільки сильно росія працює у напрямку пропаганди. Тому справді вони зараз не розуміють до кінця, хто є ворог. Не всі розуміють, хто є ворог", - сказав Коля Серга .

При цьому музикант додав, що робитиме все можливе, щоб підтримати бойовий та патріотичний дух людей на деокупованих територіях. А також Коля Серга обіцяє зробити все, щоб люди побачили, хто є ворогом, який вбиває українців.

Нагадаємо, що Коля Сєрга та Даніель Салем терміново звернулися до українців.

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