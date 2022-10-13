По словам Коли Серги, он будет делать все возможное, чтобы поддержать боевой и патриотический дух жителей.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец и участник культурного десанта Коля Серга, который дает концерты украинским военным и жителям деоккупированных территорий, рассказал о шоке, который испытал пообщавшись с местным, которых освободили на оккупированных территориях. Подробностями артист поделился в эфире телемарафона.

Звезда "Орел и Решка" признался, что не все жители, которые находились полгода в оккупации, понимают, кто враг. Коля подчеркнул, что российская пропаганда в определенной степени повлияла на людей.

"Когда мы ехали туда, нам сказали, что очень высокий процент пророссийски настроенных людей. Мы когда приехали туда и начали общаться, мы поняли, что эта статистика базируется на том, что полгода люди были под тотальной оккупацией. Мы знаем, насколько сильно россия работает в направлении пропаганды. Поэтому действительно, они сейчас не понимают до конца, кто есть враг. Не все понимают, кто есть враг", - сказал Коля Серга.

При этом музыкант добавил, что будет делать все возможное, чтобы поддержать боевой и патриотический дух людей на деоккупированных территориях. А также Коля Серга обещает сделать все, чтобы люди увидели, кто враг, который убивает украинцев.

Напомним, Коля Серга и Даниэль Салем срочно обратились к украинцам.

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