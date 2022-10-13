Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" Бельченко розповіла, як її хлопець з Італії потрапив під обстріл у Києві.

Як пише Politeka.net , Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако. Учасниці вдалося дійти до фіналу, але там вона поступилася перемогою Ганні Богдан. Натомість Юлія стала успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців. А нещодавно стало відомо, що Бельченко має молоду людину з Італії. Пара напередодні обстрілу Києві приїхала до української столиці. Фанат Юлії вирішив запитати, як хлопець відреагував на ситуацію, що склалася.

"Як твоєму хлопцю в Україні? Він шокований?", - запитав фанат.

"Бачу, як у нього самого прокинулося лють усередині, як таке взагалі може відбуватися. Одна справа читати в новинах, інша - бачити на власні очі", - написала у відповідь Юлія та показала результати обстрілу Києва.

"Як ви переживаєте останні дні?", - Запитала Бельченко на новому сторіс і дала три варіанти відповіді.

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