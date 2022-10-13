Финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" Бельченко рассказала, как ее парень из Италии попал под обстрелы в Киеве.

Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Участнице удалось дойти до финала, но там она уступила победу Анне Богдан. Зато Юлия стала успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев. А недавно стало известно, что у Бельченко есть молодой человек из Италии. Пара накануне обстрелов Киеве приехала в украинскую столицу. Фанат Юлии решил спросить, как парень отреагировал на сложившуюся ситуацию.

"Как твоему парню в Украине? Он в шоке?", - спросил фанат.

"Вижу, как у него самого проснулось бешенство внутри, как такое вообще может происходить. Одно дело читать в новостях, другое - видеть на собственные глаза", - написала в ответ Юлия и показала результаты обстрела Киева.

"Как вы переживаете последние дни?", - спросила Бельченко на новом сторис и дала три варианта ответа.

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