Як повідомляє Politeka.net, Євген Клопотенко – зірка української кухні, головний її популяризатор, український кулінарний експерт, шеф-кухар та телеведучий, а також засновник соціального проекту "Нове шкільне харчування". На своїй сторінці в Instagram переможець "Майстер Шеф" вирішив розповісти українцям про особливу страву.
Зокрема, Євген Клопотенко розповів про таку особливу страву, як "лемішка". Згадка про нього зустрічається ще в "Енеїді" Котляревського.
"Це за фактом житнє борошно, залите гарячою водою і приготовлене в печі. Виходило таке блюдо, яке закривало основні запити: щоб це було просто, з того, що під рукою і надовго насичувало", - розповів кулінар.
Кухар також додав, що він вирішив трохи змінити спосіб приготування страви, щоб вона відповідала сучасним реаліям.
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"Ми вирішили трансформувати лемішку. Не запікаємо її, а розтираємо на пергаменті, додаємо льон і висушуємо. Виходять такі хелсі чіпси, але у них закодована українська спадщина. Форма змінилася, сила сенсу залишилася. Тільки тепер це сучасно, може жити і передаватися далі", - додав переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко.
Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.
Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився доступним рецептом ситної страви.