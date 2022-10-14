Повар Евгений Клопотенко также добавил, что он решил немного изменить способ приготовления блюда, чтобы оно отвечало современным реалиям.

Как сообщает Politeka.net, Евгений Клопотенко — звезда украинской кухни, главный ее популяризатор, украинский кулинарный эксперт, шеф-повар и телеведущий, а также основатель социального проекта "Новое школьное питание". На своей странице в Instagram победитель "Мастер Шеф" решил рассказать украинцам об особом блюде.

В частности, Евгений Клопотенко рассказал о таком особом блюде, как "лемишка". Упоминание о нем встречается еще в "Энеиды" Котляревского.

"Это по факту ржаная мука, залитая горячей водой и приготовленная в печи. Выходило такое блюдо, которое закрывало основные запросы: чтобы это было просто, из того, что под рукой и надолго насыщало", - расказал кулинар.

Повар также добавил, что он решил немного изменить способ приготовления блюда, чтобы оно отвечало современным реалиям.

"Мы решили трансформировать лемешку. Не запекаем ее, а растираем на пергаменте, добавляем лен и высушиваем. Выходят такие хелси чипсы, но у них закодировано украинское наследие. Форма изменилась, сила смысла осталась. Только теперь это современно, может жить и передаваться дальше", - добавил победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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