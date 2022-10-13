На своїй сторінці в Instagram-stories телеведучий Юрій Горбунов повідомив погану новину про те, що сталося з однією з цих машин.

Як повідомляє Politeka.net , український телеведучий та актор Юрій Горбунов з початку повномасштабної війни займається волонтерством. Нещодавно він разом із іншими волонтерами придбав автомобілі швидкої допомоги та відправив їх на фронт. На своїй сторінці в Instagram-stories телеведучий повідомив погану новину про те, що сталося з однією з цих машин.

Так, кілька днів тому Юрій Горбунов показав, як передавав одному зі шпиталів авто спеціального призначення. На карету швидкої допомоги Юрій збирав гроші разом із українськими блогерами.

"Третя карета швидкої допомоги, на яку ми збирали з блогерами, вже в одному зі шпиталів! Рятувати наших захисників і наближати велику перемогу — наш святий обов'язок! Працюємо далі! Слава ВСУ! Слава Україні!" – розповів Юрій Горбунов .

Карети "швидких" на фронті конче потрібні, але щоразу вони дуже ризикують і буквально працюють під обстрілами. Одна з карет "швидкої" допомоги, які було відправлено Горбуновим, потрапила під обстріл. Юрій Горбунов показав фото автомобіля "швидкої допомоги", у якої у склі зяяли отвори від куль.

"З передової", – підписав кадр телеведучий.

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