На своей странице в Instagram-stories телеведущий Юрий Горбунов сообщил плохую новость о том, что случилось с одной из этих машин.

Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов с начала полномасштабной войны занимается волонтерством. Недавно он вместе с другими волонтерами приобрел автомобили скорой помощи и отправил их на фронт. На своей странице в Instagram-stories телеведущий сообщил плохую новость о том, что случилось с одной из этих машин.

Так, несколько дней назад Юрий Горбунов показал, как передавал одному из госпиталей авто специального назначения. На карету скорой помощи Юрий собирал деньги вместе с украинскими блогерами.

"Третья карета скорой помощи, на которую мы собирали с блогерами, уже в одном из госпиталей! Спасать наших защитников и приближать большую победу — наша святая обязанность! Работаем дальше! Слава ВСУ! Слава Украине!" – рассказал Юрий Горбунов.

Кареты "скорых" на фронте крайне необходимы, но каждый раз они очень рискуют и буквально работают под обстрелами. Одна из карет "скорой" помощи, которые были отправлены Горбуновым, попала под обстрел. Юрий Горбунов показал фото автомобиля "скорой помощи", у которой в стекле зияли отверствия от пуль.

"С передовой", - подписал кадр телеведущий.

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.