"Міс Україна Всесвіт" Ганна Неплях показала, як пробує свої сили як співачка.

Як пише Politeka.net, Ганна Неплях - відома українська модель, яка стала переможницею "Міс Україна Всесвіт" та представляла Україну на "Міс Світу", але змогла потрапити до фінальної частини конкурсу. А після 24 лютого зірка подорожувала світом і жила в 11 різних країнах, але все ж таки зважилася зрештою повернутися в Україну. Ганна довгий час не переходила українською мовою, але останнім часом намагається спілкуватися державною. Не забуває Неплях і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

Як виявилося, знаменитість вирішила спробувати себе як співачка.

"Розучую нову пісню", - написала Ганна.

Після цього Неплях ще опублікувала пост, де презентувала свою пісню.

"Мій перший трек вже на всіх музичних майданчиках", – написала Ганна під публікацією.

Фанати почали активно вітати новоспечену співачку з першим кроком.

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