Як пише Politeka.net, Ганна Неплях - відома українська модель, яка стала переможницею "Міс Україна Всесвіт" та представляла Україну на "Міс Світу", але змогла потрапити до фінальної частини конкурсу. А після 24 лютого зірка подорожувала світом і жила в 11 різних країнах, але все ж таки зважилася зрештою повернутися в Україну. Ганна довгий час не переходила українською мовою, але останнім часом намагається спілкуватися державною. Не забуває Неплях і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
Як виявилося, знаменитість вирішила спробувати себе як співачка.
"Розучую нову пісню", - написала Ганна.
Після цього Неплях ще опублікувала пост, де презентувала свою пісню.
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"Мій перший трек вже на всіх музичних майданчиках", – написала Ганна під публікацією.
Фанати почали активно вітати новоспечену співачку з першим кроком.
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