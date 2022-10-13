Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая стала победительницей "Мисс Украина Вселенная" и представляла Украину на "Мисс Мира", но смогла попасть в финальную часть конкурса. А после 24 февраля звезда путешествовала по миру и жила в 11 разных странах, но все же решилась в конечном итоге вернуться в Украину. Анна долгое время не переходила на украинский язык, но в последнее время старается общаться на государственном. Не забывает Неплях и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

Как оказалось, знаменитость решила попробовать себя в качестве певицы.

"Разучиваю новую песню", - написала Анна.

После этого Неплях еще опубликовала пост, в котором презентовала свою песню.

"Мой первый трек уже на всех музыкальных площадках", - написала Анна под публикацией.

Фанаты начали активно поздравлять новоиспеченную певицу с первым шагом.

Напомним, "Мисс Украина-Вселенная" Неплях показала, как нужно наслаждаться осенью

А еще Politeka сообщала, что "Мисс Украина-Вселенная" Неплях превратилась в соблазнительную француженку, фото из Парижа

Также Politeka писала, что "Мисс Украина-Вселенная" Неплях хвастнула роскошным отдыхом в Париже