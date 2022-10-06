Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры из новой фотосессии, и рассказала, как наслаждается осенью.

На новых фотографиях Анна запечатлена в интересной локации, похоже, девушка воспользовалась хорошей погодой и вышла на теннисный корт. Перед камерой она пояивлась в соответственном спортивном наряде – узких черных лосинах с кофточкой и белой безрукавке. Дополняет образ темная кепка и кроссы, волосы собраны в небрежный пучок на затылке, а на лице легкий макияж. Анна соблазнительно позирует с ракеткой в руках, правда, на нескольких фото она с тележкой убирает опавшие листья.

В подписи к публикации Неплях написала: "Хочется подольше насладиться теплом осени". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото модели, засыпая ее комплиментами: "Вы такая классная!", "Фотки кайфовые вышли", "Когда уже поиграем!", "Красотка", "Какая милая", "Красота".

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