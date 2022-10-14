Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала спортивні фото, на яких постала у спокусливому образі та розповіла свої секрети підтримки емоційного балансу.

На нових фотографіях Ліда знята у затишному будинку з панорамними скляними стінами, схоже, саме тут вона займається спортом. Перед камерою співачка з'явилася у вузькому двоколірному комбінезоні, який підкреслив струнку фігуру та плоский живіт. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж. На одному із знімків артистка займається вправами.

У підписі до публікації Ліда розповіла, що допомагає їй підтримувати емоційний стан, зокрема тут і спорт, і медитації, і режим сну, і відмова від новин на короткий час.

"Вже більше ніж півроку, кожного дня ми з вами відчуваємо. Тривогу та стрес — емоції, які, на жаль, супроводжують нас наразі на кожному кроці. Ми переживаємо бурю почуттів, хочемо зробити світ кращим, вплинути на вчинки та рішення інших людей – і турбуємося про події, які не залежать від нас. Але я кожного дня намагаюсь нагадувати собі та вам, як важлива турбота своє емоційне здоров'я, особливо зараз. Поділися теперь ви, що найкраще допомагає вам впоратися зі стресом та тримати себе у тонусі?", - написала Ліда Лі, а шанувальники відразу почали коментувати її публікацію.

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