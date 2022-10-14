Популярна співачка Тіна Кароль зустрілася з Надзвичайним та Повноважним Послом України у США Оксаною Макаровою.

Українська співачка Тіна Кароль, яка активно подорожує Америкою у рамках спеціального туру, побувала на важливій зустрічі та зацікавила фанатів новими кадрами.

Зустріч відбулася у Посольстві України у Вашингтоні. Артистка обговорила з Послом деякі теми щодо культурної дипломатії, підтримку музичних проектів, націлених на популяризацію української культури та її цінностей у світі.

Також відомо, що було порушено і недоречність російськомовних пісень на концертах під українським прапором.

"І що? Вона тепер співатиме тільки українською?; Тіна така струнка! Скільки вона важить? Тіна Кароль – хороший кандидат у дипломати» - відповідають також у мережі.

Раніше Кароль написала вірш, у якому можна почути слова прокляття на адресу найлютішого ворога України.

У своїх рядках Тіна Кароль називає того, кому адресовано прокляття, помилкою природи та старим людожером, і попереджає його, що він не зможе прикритися Богом і врятувати себе.

«Ти – не Месія, і не місія веде тебе», - каже Тіна Кароль, посилаючи від імені Києва, «як мати міст та околиць усіх», материнське прокляття.

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього за кордоном.