Українська співачка Тіна Кароль, яка активно подорожує Америкою у рамках спеціального туру, побувала на важливій зустрічі та зацікавила фанатів новими кадрами.
Зустріч відбулася у Посольстві України у Вашингтоні. Артистка обговорила з Послом деякі теми щодо культурної дипломатії, підтримку музичних проектів, націлених на популяризацію української культури та її цінностей у світі.
Також відомо, що було порушено і недоречність російськомовних пісень на концертах під українським прапором.
"І що? Вона тепер співатиме тільки українською?; Тіна така струнка! Скільки вона важить? Тіна Кароль – хороший кандидат у дипломати» - відповідають також у мережі.
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Раніше Кароль написала вірш, у якому можна почути слова прокляття на адресу найлютішого ворога України.
У своїх рядках Тіна Кароль називає того, кому адресовано прокляття, помилкою природи та старим людожером, і попереджає його, що він не зможе прикритися Богом і врятувати себе.
«Ти – не Месія, і не місія веде тебе», - каже Тіна Кароль, посилаючи від імені Києва, «як мати міст та околиць усіх», материнське прокляття.
Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.
Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.
Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього за кордоном.