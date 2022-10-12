Как сообщает Politeka.net, 10 октября россия нанесла по Украине массированный ракетный обстрел. Украинская певица Тина Кароль под влиянием этого написала стих-проклятие для президента россии владимира путина. Текст стихотворения появился на ее странице в Facebook и Телеграм.
Тина Кароль называет бункерного "старым людоедом", который так и прославится на весь мир. Отмечает, что он "хильнет яда в своем же круге" и поясняет, что путин "не Мессия и не миссия ведет" его и ничего его уже не спасет.
"Да, мое стихотворение, а видео снимали на свой дрон для проекта который так и не получился. Хочется нежности и творчества, особенно в моем дневнике, но так болит и делать вид, что это место не для этого - это врать в лицо самому себе!", - добавила Тина Кароль в описании к стиху.
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Текст стиха:
Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв
не родиве відроддя, помилка природи
ти не маєш характер та вроду
ти отруту хильнеш у твоєму ж колі
і твої заздрісні очі заллються кров‘ю
нікого немає, хто б служив тобі
ти і є та сама зрада сам собі
не прикриєшся богом
не врятуєш себе
ти — не Месія і не місія веде тебе
старий людоїд
ось так і прославишся на весь подальший людський рід
перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнид
тобі вже залишилось декілька днів,
інакші часи й методички не ті
поразка за крок від твоєї орди
руїни й хаос чекають на землю твою
а ми так і будемо на своєму шляху
так і будем могутні й живі
і аж ніяк непідвладні тобі
Київ, як матір міст та околиць усіх,
материнський прокльон надсилає тобі.
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.