Украинская певица Тина Кароль в стихе называет бункерного "старым людоедом", который так и прославится на весь мир.

Как сообщает Politeka.net, 10 октября россия нанесла по Украине массированный ракетный обстрел. Украинская певица Тина Кароль под влиянием этого написала стих-проклятие для президента россии владимира путина. Текст стихотворения появился на ее странице в Facebook и Телеграм.

Тина Кароль называет бункерного "старым людоедом", который так и прославится на весь мир. Отмечает, что он "хильнет яда в своем же круге" и поясняет, что путин "не Мессия и не миссия ведет" его и ничего его уже не спасет.

"Да, мое стихотворение, а видео снимали на свой дрон для проекта который так и не получился. Хочется нежности и творчества, особенно в моем дневнике, но так болит и делать вид, что это место не для этого - это врать в лицо самому себе!", - добавила Тина Кароль в описании к стиху.

Текст стиха:

Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв

не родиве відроддя, помилка природи

ти не маєш характер та вроду

ти отруту хильнеш у твоєму ж колі

і твої заздрісні очі заллються кров‘ю

нікого немає, хто б служив тобі

ти і є та сама зрада сам собі

не прикриєшся богом

не врятуєш себе

ти — не Месія і не місія веде тебе

старий людоїд

ось так і прославишся на весь подальший людський рід

перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнид

тобі вже залишилось декілька днів,

інакші часи й методички не ті

поразка за крок від твоєї орди

руїни й хаос чекають на землю твою

а ми так і будемо на своєму шляху

так і будем могутні й живі

і аж ніяк непідвладні тобі

Київ, як матір міст та околиць усіх,

материнський прокльон надсилає тобі.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

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